Atilla Yeşilada yeni yılda doların çıkacağı rakamı açıkladı! Kritik tarihe dikkat çekti

Mesele Ekonomi kanalında konuşan Ekonomist Atilla Yeşilada, 2025 yılında enflasyonda neler yaşanacağına, TL ve dolar kuruna dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Enflasyonla mücadelede havlu attık” diyen Yeşilada, Türkiye’nin enflasyon konusunda hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Bütçe açıklarının daraltılamadığını savunan Yeşilada, “Para politikasını da gevşetirseniz geriye Türk Lirası’nı çok güçlü tutmak kalıyor. Her türlü görülebilen ve topluma sinyal teşkil eden fiyat yüzde 21’in üstünde olduğu için halkta enflasyon beklentisini düşürmeyecek. Petrol fiyatları düşük seyretmeye devam ederse 2025 sonunda belki yüzde 25 TÜFE’ye düşeriz. Eğer şanssızsak yüzde 35’lere çıkar. Mesela petrol 100 dolar falan olursa o zaman yüzde 40'lara kadar gidebiliriz. Bir erken seçim anayasa referandumu nedeniyle ara zamlar yapılması enflasyonu yeniden 45'e çekebilir” ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 25 ENFLASYONA RAZIYIZ"

Yeni yıldaki ekonomi beklentisine ilişkin konuşan Yeşilada, şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyürse enflasyon ve cari açık patlar. Türkiye ekonomisinin fazla yan etki üretmeyen büyüme oranı yüzde 3 civarındadır. Vücut artık iyice hantallaştı, ortada kurum filan kalmadı. Yüzde 25 enflasyona da yerinde durmaz. Bütün dünyadan tecrübelerden şunu gördük enflasyon çift haneye çıktıktan sonra ya çok radikal tedbirler alıyorsun yeniden işte Merkez Bankası hedefine doğru düşünüyorsun ya da o yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor kendiliğinden. Dolayısıyla yüzde 25 enflasyona razıyız yüzde 5 büyümeyle yolumuza gidelim dersek o çok kötü bir hayal. Peki bu iyi midir? Yüzde 25'e enflasyon fark etmez çünkü bütün ekonomi kendine göre tedbirini alır. Mühim olan nokta enflasyonun 25'te kalmayacağıdır. Özellikle de ekonomi kapasitesinin üstünde büyütüyorsanız. Ekonomide büyümeden fedakarlık yapmadan enflasyonda bir kazanım elde edeceğinizi düşünmek gerçekten çok doğru bir şey değil.”

"DOLAR/TL 42 LİRANIN ALTINDA KALACAK"

Türk lirasını değerli tutma politikasının bir yıl daha başarıyla sürdürülebileceğini savunan Yeşilada, “Gelecek sene sonunda dolar TL'nin hiçbir koşulda 42 liranın üstüne çıkacağını kabul etmiyorum. Atilla Yeşilada bunu reddediyor. Atilla Yeşilada 2025 sonunda Dolar/TL'nin 42 liranın altında kalacağını iddia ediyor” dedi.

Kur politikası devam edeceği takdirde Turizm gelirinin yavaşlayacağını ifade eden Atilla Yeşilada, “Şu anlamda şanslıyız Türk lirasının değerlenmesi süreci cari açığın milli gelirin yüzde birine kadar daraldığı bir ortamda başladı. Dolayısıyla bu yolla bir süre daha mesafe alabiliriz ama her halükarda serbest piyasa ekonomisine inanıyorsak kurları serbest bırakmak lazım. Şu anda bıraksak dolar düşer ama 6 ay sonra bıraksak dolar çok ciddi bir şekilde yükselir” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SİYASETİ 2025 YILINDA ÇOK KARIŞACAK"

“Türkiye'de bundan sonra her sabah bir şoka uyanacağız” diyen Atilla Yeşilada, şöyle devam etti: “Bunların ekonomi üzerinde veyahut da piyasalar üzerinde çok büyük etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü halkta bir karşılığı yok. İnsanlar sokaklara dökülmüyor ama Türkiye siyasetinin 2025 yılında çok karışacağı düşüncesindeyim. Bloomberg'in haberine göre yabancılar 5 milyar dolar falan Carry Trade kapatıp kaçmışlar. 15 Ocak'ta en az 10 milyarla geri dönecekler”