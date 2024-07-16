Atilla Yeşilada'dan ters köşe tahmin: "Dolar 20 TL'ye kadar düşer"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada'dan ters köşe tahmin: "Dolar 20 TL'ye kadar düşer"

Yatırımcıların en yüksek kar getiren yatırımları ararken yaşadığı kafa karışıklığını ünlü ekonomist Atilla Yeşilada giderdi. Yeşilada, son dönemde kazandıran yatırım araçlarına dikkat çekerek, doların 20 liraya kadar düşeceğini öngördü ve bu yatırım aracını önerdi. İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar, sahip oldukları varlıkları değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Bu araçlardan biri de yüksek faiz oranları nedeniyle mevduat faizi oldu. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, bu konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası’nın politika faizini %50 seviyesine yükseltmesiyle birlikte TL varlıklarına olan yatırımlar arttı. Mevduat faizi %55 seviyelerine gerilerken, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Birçok yatırımcının dolardan çıkarak mevduata yöneldiği gözlemlendi.

Dolar/TL kuru iki ayın sonunda 32 TL’den 33 TL’ye yükselmesine rağmen, bu artış birçok yatırımcının beklentilerini karşılamadı. Bu noktada TL varlıkları, kazanç açısından dolara göre daha fazla ilgi gördü.

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“DOLAR 20 TL’YE DÜŞER”

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar konusundaki görüşleri de dikkat çekti. Yeşilada, dolar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doların Türk lirasına karşı her gün 10 kuruş 20 kuruş 30 kuruş arttığı bir dönemden hemen hemen hiç artmadığı bir döneme girdik. Bu da insanların içini bir miktar rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa Dolar TL 20'ye düşer. O zaman ihracatçı bağırmaya başlar, herkes dolar satıyor ve yurt dışından dolar geliyor”

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