Atın kurtulun mutlu olun

Evinizdeki gereksiz eşyaları başkalarına bağışlamak yani atmak sağlığınız için de faydalı. İşte fazla eşyalardan kurtulmanın yararları…

ALERJİLERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Evde ve kapalı ortamda geçirilen sürenin arttığı kış aylarında alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Evinizde ihtiyacınız olmayan eşyaları bağışlamak, aynı zamanda daha düzenli bir eve sahip olmanız anlamına geliyor. Böylelikle ev tozu akarlarından da kurtulabilirsiniz.

STRESİ AZALTIYOR



Evinizdeki fazla eşyalardan kurtulmak, kendinizi daha iyi hissetmenize katkıda bulunduğu gibi stresi de azaltıyor. Eski eşyaların yerine sevdiğiniz eşyaları yerleştirme eylemi, fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da size destek oluyor.

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRIYOR

Evinizi düzenlemek için yaptığınız hareketlilik, beyninizin endorfin hormonu salgılamasını sağlayarak sizi daha mutlu ve sağlıklı yapıyor.

ÜRETKENLİĞİNİZİ YÜKSELTİYOR

Dağınıklığın fikir üretme üzerinde de olumsuz etkileri var. Evinizdeki gereksiz eşyalardan kurtulduğunuzda aradığınız şeyi bulmak için daha az zaman harcarsınız. Böylelikle işinize daha kolay odaklanabilirsiniz.