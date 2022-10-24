Atina'da öğrencilerden hükümete karşı protesto gösterisi

Öğrenciler pahalılığın yanı sıra hükümetin bu yıldan itibaren üniversitelerde polis görevlendirilmesine ilişkin kararını protesto etti.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından dünya gündemine oturan enerji krizi, Yunanistan'da da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının artışıyla genel bir hayat pahalılığı sorununa neden olmuştu. (AA)