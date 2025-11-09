Novak Djokovic, Atina 250’de Lorenzo Musetti'yi finalde 4-6, 6-3, 7-5'lik skorlarla mağlup ederek kariyerinin 101. şampiyonluğunu kazandı.

ERGİN ATAMAN ZİYARETİ UĞURLU GELDİ

Ergin Ataman final öncesi Sırp tenisçiyle sohbet etme fırsatı bulmuştu.

OAKA'daki yarı final maçından sonrası soyunma odasında Djokovic ile bir araya gelen Ataman sosyal medya hesabından yaptığı "Tarihin en büyüklerinden birini şampiyonların evi OAKA'da ağırlamak ve zaferine tanıklık etmek benim için bir onurdu. Yarınki finalde kendisine bol şans diliyorum." paylaşımıyla Sırp tenisçiye şans dilemişti.

OMUZ SAKATLIĞINA RAĞMEN KAZANDI

Djokovic, Atina'da omuz sakatlığına rağmen 3,5 saat süren final maçı kazanarak önemli bir zafer daha elde etti.

TORINO'DAKİ ATP FİNALLERİ'NDEN ÇEKİLDİ

Ancak tecrübeli tenisçi birkaç saat sonra sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Torino'daki yaklaşan ATP Finalleri'nden devam eden sakatlığı nedeniyle çekildiğini duyurdu.