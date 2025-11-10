Yunanistan’da gerçekleştirilen “Hava Kuvvetleri Şöleni 2025”hem sahnedeki drone gösterisi hem de siyasette patlak veren Türkiye polemiği sebebiyle krize dönüştü.

Gökyüzünde mavi ve kırmızı ışıklarla iki savaş uçağının canlandırıldığı gösteri, sosyal medyada tepki toplarken Yunan kamuoyunda da Türkiye tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"DRONE'LARLA TÜRK F-16'SINI VURDULAR"

Atina yakınlarındaki Icarus Hava Kuvvetleri Okulu’nda yapılan gösteride, yüzlerce drone kullanılarak mavi ve kırmızı renklerle iki savaş uçağı canlandırıldı. Mavi uçağın kırmızı figüre “ateş açtığı” sahne, Yunan seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Yunan medyasından Naftemporiki.gr, mavi uçağın F-35, kırmızının ise F-16 savaş uçağını temsil ettiğini yazdı. Gösterinin, Yunanistan’ın F-35 filosuna geçişini simgelediği, kırmızı figürün ise Türkiye’nin F-16’larını ima ettiği yorumları yapıldı.

Yunan Hava Kuvvetleri Albayı Konstantinos Zikidis, etkinlik sonrası yaptığı paylaşımda "Başmelek Aziz Mikail bizi daima korusun. Hava Kuvvetlerimizin doğum günü kutlu olsun. Icarus Okulu’nda bize bu unutulmaz deneyimi yaşatanlara teşekkürler” sözlerini sarf etti.

"F-35'İ IŞIKLA UÇURMAK KOLAY"

Fakat gösteri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Türk kullanıcılar, “Drone’larla hayal kuruyorlar, biz KAAN’la gökyüzünü yazıyoruz.” ve "F-35’i ışıkla uçurmak kolay, biz gerçeğini üretiyoruz." yorumlarıyla Yunanistan’a yanıt verdi!

Yunanistan’da eski Başbakan Antonis Samaras, mevcut hükümeti Türkiye politikası nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in dış politikasını “Türkiye karşısında tavizkar ve etkisiz” olarak nitelendirerek, ülkenin yeni diplomatik krizleri kaldıramayacağını söyledi.