Atla karne almaya geldi: 6. sınıftan Çınar’ı görenler gözlerine inanamadı!

Serik’te karne günü renkli anlara sahne oldu. Abdurrahmanlar Ortaokulu öğrencisi Çınar Önder (12), babası Sezer Önder’den karne hediyesi olarak “Kadife” adlı safkan Arap atını aldı. Oğluna sürpriz yapmak isteyen baba, karne günü sabahı atı hediye etti.

Çınar, karnesini almak için atıyla okula geldi. At sırtında okula gelen Çınar, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin ilgi odağı oldu. Baba-oğulun bu anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

“OKULA ATLA GİTMEK HARİKA BİR DUYGUYDU”



Atıyla karne sevincini yaşayan Çınar Önder, duygularını şöyle ifade etti:

“Bu atı uzun zamandır istiyordum. Babam karne hediyesi olarak aldı. Sabah sürpriz yaptılar, beni atla okula götürdüler. Okula atla gitmek harika bir duyguydu. Çok heyecanlandım. Arkadaşlarım görünce şaşırdı, herkes çok beğendi. Karne hediyesi olduğunu öğrenince onlar da sevindi. Yaz tatilinde bol bol bineceğim. Takdiri bir puanla kaçırdım ama teşekkür aldım. At sırtında olmak özgürlük hissi veriyor. Herkese öneririm.”

Çınar’ın babası Sezer Önder ise, çocuklara özellikle at sevgisinin kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Oğlum bu atı uzun zamandır istiyordu. Karne günü hediye etmeye karar verdik. Onun için sürpriz oldu. Atlar çok duygusal hayvanlardır. Çocukların ata binmesi ruhsal ve fiziksel gelişimleri için çok faydalıdır. Tüm velilere bu sevgiyi çocuklarına aşılamalarını tavsiye ediyorum” dedi.