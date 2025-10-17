Mahmut ŞEN/Aksaray/Yeniçağ

Aksaray’ın Fatih Mahallesi 4109 Sokak’taki Okan Apartmanı’nda dramatik bir olay yaşandı. 18 yaşındaki A.S., ailesiyle yaşadığı 5. kattaki dairenin penceresinden aşağı düştü. Gencin beton zemine çakıldığını gören apartman sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.S.’yi ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

A.S.’nin intihar girişiminde bulunup bulunmadığı, kazara mı düştüğü yoksa birileri tarafından mı itildiği araştırılıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, apartmanın güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için tahkikat başlattı.