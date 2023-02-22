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NBA'de flaş gelişme! McMillan'le Atlanta Hawks'ın yolları ayrıldı

NBA'in güçlü takımlarından Atlanta Hawks'ta önemli gelişme... Başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:19
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Atlanta Hawks başantrenör Nate McMillan'ı gönderdi

NBA'de flaş gelişme! McMillan'le Atlanta Hawks'ın yolları ayrıldı
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NBA Doğu Konferansı takımlarından Atlanta Hawks'ta Nate McMillan dönemi resmen bitti.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2020-21 sezonunda geçici olarak takımın başına getirilen, 2021 yazından bu yana da başantrenör unvanıyla çalışan McMillan ile yollar ayrıldı.

58 yaşındaki ABD'li antrenörün yönetiminde 99 galibiyet ve 80 mağlubiyet yaşayan Hawks, 2021'de Doğu Konferansı finaline yükselmişti.
Yardımcı antrenör Joe Prunty'nin geçici olarak başantrenörlük yapacağı Hawks, 29 galibiyet ve 30 yenilgiyle Doğu Konferansı'nın 8. sırasında yer alıyor.

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