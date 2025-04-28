Atlanta, Shedeur Sander'den özür diledi

Atlanta Falcons, NFL Draftı sürecinde Shedeur Sanders'a yapılan uygunsuz şaka nedeniyle resmî özür yayınladı. Olay, Falcons savunma koçunun oğlu Jax Ulbrich'in, Shedeur Sanders'ın iletişim bilgilerini bir iPad üzerinden bulup, kendisini New Orleans Saints genel menajeri Mickey Loomis olarak tanıtarak aramasıyla başladı. Jax, Sanders’a seçileceğini söyledikten sonra "biraz daha beklemesi" gerektiğini iletti.

O esnada Colorado Üniversitesi'nde babası Deion Sanders’ın koçluğunda oynayan Shedeur, bu durumdan etkilenmediğini belirterek "Çocuksu bir davranıştı ama herkes bazen böyle şeyler yapar" dedi. Draftta beklentilerin aksine altıncı sıradan seçilen Sanders, Cleveland Browns’ın beşinci turda 144. sıradan tercihi oldu.

Falcons yaptığı açıklamada, olayın ardından tüm protokollerin gözden geçirileceğini ve benzer olayların önüne geçileceğini duyurdu. Jax Ulbrich ise sosyal medyada "Büyük bir hata yaptım, davranışım affedilemez" diyerek özür diledi.

Deion Sanders, NFL tarihinin unutulmaz savunmacılarından biri olmanın yanı sıra, 1992’de Atlanta Braves ile Dünya Serisi'nde de forma giymişti.