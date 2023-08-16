Atlantik Okyanusunda göçmen teknesi alabora oldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; teknede bulunan 101 kişiden 38’i kurtarılırken, diğerlerinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Tekne Fass Boye Kıyılarından Ayrıldı

Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çoğunluğu Senegalli olan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin, Cabo Verde açıklarında battığı duyuruldu. Açıklamada, teknenin Dakar’a yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Fass Boye kıyılarından 101 kişiyle ayrıldığı belirtilerek, 38 kişinin kurtartıldığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde de İspanya’nın Kanarya Adalarına doğru yola çıkan teknedeki diğer kişilerin ölmüş olabileceği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Senegal’de Kaçak Göç Artıyor

Başkent Dakar’da da 24 Temmuz’da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi Ouakam semti açıklarında alabora olmuş, olayda en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. Senegal’de son dönemde Avrupa’ya deniz yoluyla kaçak göçte ciddi bir artış gözleniyor.

Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa’ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor. Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal’in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle yola çıkıyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları’na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe katetmek gerekiyor. Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.