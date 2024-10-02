Atlarla aracın önünü kesip aileden haraç istediler. Çocukların ağlama sesi yürekleri parçaladı

İstanbul'dan yola çıkan H.Ö. ailesiyle birlikte Kayseri'ye geldi. Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmeye giden aileden, atların sahibi olduklarını iddia eden 1'i çocuk 4 kişi aileden para talep etti.

Ailenin kabul etmemesi üzerine şahıslar, atlarla araçlarının önünü kesti ve H.Ö.'yü kırbaçla darp etti. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda; A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. 'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.