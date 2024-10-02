Atlarla aracın önünü kesip aileden haraç istediler. Çocukların ağlama sesi yürekleri parçaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Atlarla aracın önünü kesip aileden haraç istediler. Çocukların ağlama sesi yürekleri parçaladı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 1'i çocuk 4 kişilik eşkıya grubu yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep etti. Araçtaki çocuklar korkudan ağlarken, aile kendilerini araca kitleyerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis zanlıları gözaltına aldı.

İstanbul'dan yola çıkan H.Ö. ailesiyle birlikte Kayseri'ye geldi. Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmeye giden aileden, atların sahibi olduklarını iddia eden 1'i çocuk 4 kişi aileden para talep etti.

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Ailenin kabul etmemesi üzerine şahıslar, atlarla araçlarının önünü kesti ve H.Ö.'yü kırbaçla darp etti. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalarda; A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. 'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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