Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

İspanyol devi Atletico Madrid kanat transferi için gündemine sürpriz bir ismi aldı. Diego Simeone'nin takımı, Galatasaray'da forma giyen milli oyuncu Yunus Akgün'ü izletiyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, İspanyol devi Atletico Madrid'in yakın kıskacında. LaLiga ekibi Atletico Madrid'in Yunus Akgün'ü transfer listesine eklediği öne sürüldü.

ATLETICO MADRID YUNUS AKGÜN İÇİN TÜRKİYE MAÇINA GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Atletico Madrid'in Konya'da oynanan Türkiye-İspanya maçına scout gönderdiği ve Yunus Akgün'ü markaj altına aldıkları belirtildi. İspanyol devinin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da milli yıldızı takip edeceği aktarıldı.

2018 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Yunus'un kulüple olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

İspanyol devinin, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan ve 16 kez A Milli Takım formasını giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu için devre arasında resmi hamle yapması bekleniyor.

