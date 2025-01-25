Atletico Madrid ile Villarreal yenişemedi

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, 29. dakikada Gerard Moreno'nun penaltı golüyle Villarreal'in öne geçmesiyle başladı. Atletico Madrid savunmasındaki hatalar, bu golün gelmesine zemin hazırladı. Özellikle Reinildo’nun müdahalesi penaltıya sebep olurken, Witsel’in yetersiz top uzaklaştırması Villarreal’e büyük bir fırsat sundu. Gerard Moreno, bu şansı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda Villarreal, ikinci gol fırsatlarını da yakaladı ancak bu pozisyonları değerlendiremedi.

ATLETİCO İKİNCİ YARIDA BASKIYI ARTIRDI

İkinci yarıda Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, oyuna müdahalede bulunarak Azpilicueta, Lino ve De Paul’u sahaya sürdü. Özellikle Lino'nun enerjisi, Atletico'nun hücum hattına hareketlilik getirdi. 58. dakikada Correa'nın etkili pasıyla buluşan Lino, topu ağlarla buluşturarak durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, Atletico taraftarlarını yeniden umutlandırdı.

VİLLARREAL'DEN SAVUNMA DERSİ

Villarreal Teknik Direktörü Marcelino, oyuncu değişiklikleriyle takımını savunmaya yönlendirdi. Ancak Atletico Madrid'in yoğun baskısı karşısında Villarreal savunması zaman zaman zor anlar yaşadı. Griezmann'ın son dakikalardaki kafa vuruşu ise direğin yanından auta gitti. Her iki takım da galibiyet golü için çabalasa da, maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid, bu beraberlikle evinde iki puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Villarreal ise Şampiyonlar Ligi mücadelesindeki iddiasını sürdürüyor.