Atlético Madrid, Mallorca’yı 2-0 yendi

LaLiga EA Sports’un 22. haftasında Atlético Madrid, sahasında Mallorca’yı 2-0 mağlup etti. Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, zorlandığı anlar yaşasa da S. Lino’nun 26. dakikada attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın son anlarında ise Antoine Griezmann sahneye çıktı ve 90+3’te kaydettiği golle sonucu belirledi.

Karşılaşmanın hakemi García Verdura yönetiminde oynanan mücadelede, VAR’da Figueroa Vázquez görev aldı. Atletico Madrid, özellikle ilk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulundurmasına rağmen farkı açmakta zorlandı. Mallorca, zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de son vuruşlardaki başarısızlıkları nedeniyle gol bulamadı.

Karşılaşmanın ardından Mallorca oyuncularından Mateu Morey, DAZN’a yaptığı açıklamada, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Fırsatları değerlendiremedik ve onlar hızlı hücumlarla cezalandırdı.” ifadelerini kullandı. Takımının kötü gidişatına da değinen Morey, “Sonuçlar şu an istediğimiz gibi değil ama sıkı çalışarak yeniden yükselişe geçeceğiz.” dedi.

Simeone’nin öğrencileri, aldıkları bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım atarken, Mallorca ise kötü gidişatını sürdürdü. Metropolitano’daki taraftarlar, Griezmann’ın attığı golle büyük bir coşku yaşadı ve takımlarının üç puan kazanmasını kutladı.