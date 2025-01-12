Atlético Madrid, Osasuna'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Atlético Madrid, La Liga 2024/25’in 20. haftasında Osasuna’yı 1-0 mağlup ederek zirveye yükseldi. Karşılaşmanın tek golü, Arjantinli yıldız Julián Álvarez’in boş kaleye yaptığı şık vuruşla geldi. Diego Simeone’nin liderliğindeki Atlético, 44 puanla Real Madrid’in bir puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Mücadelede Juan Musso dışında tüm Arjantinli oyuncular sahada yer aldı.

VAR KARARI VE ZORLU MÜCADELE

Cívitas Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Atlético Madrid, erken bir gol buldu. Ancak Antoine Griezmann’ın golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Fransız oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. İlk yarıda baskılı bir oyun sergileyen Madrid ekibi, Álvarez ile üç net pozisyona girdi ancak gol bulamayarak soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

LİDERLİK KOLTUĞU ARTIK ATLÉTİCO’DA

Real Madrid’in bir puan önünde yer alan Atlético Madrid, gelecek hafta oynanacak Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Klasik öncesinde kritik bir avantaj yakaladı. Takım, bu galibiyetle en yakın rakipleri Real Madrid ve Barcelona ile arasındaki puan farkını koruyarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.