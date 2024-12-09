Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi

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Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi

Atletico Madrid, üst süte kazandığı 5 maç ile La Liga’da zirveyi karıştırdı. İspanyol devi, aldığı galibiyet ile birlikte şampiyonluk yarışına girdi.

Sezona flaş transferler ile başlayan Atletico Madrid, ilk haftalarda beklentilerin oldukça altında kaldı. Sert savunmadan hücum futboluna geçen Simeone’nin öğrencileri üst üste 5 maç kazanarak zirveyi karıştırdı.

İspanyol devi, 4-3’lük Sevilla galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya beşinci galibiyetini aldı. Atletico Madrid, bu süreçte; Las Palmas, Mallorca, Alaves, Valladolid ve Sevilla engellerini tek tek aştı.

Atletico, bu galibiyetleriyle birlikte zirve yarışına da ortak oldu. Başkent temsilcisi, ligde 16 maç sonunda 35 puana ulaştı.

La Liga'da üst üste kayıplar yaşayan lider Barcelona'nın 17 maçta 38 puanı bulunuyor. Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ise 16 maçta 36 puanla Barcelona'nın arkasında yer alıyor. Atletico Madrid ise 16 maçta 35 puanla iki takımın arasından ligde üçüncü sırada bulunuyor.

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