Atletico Madrid'den Trabzonspor'a! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Trabzonspor, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz devi, Juventus'un 28 yaşındaki merkez orta sahası Arthur Melo için girişimlerine devam ediyor. Ayrıca bordo-mavililere sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, La Liga'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Thomas Lemar'ı Fırtına'ya teklif etti. Trabzonspor'un 29 yaşındaki Fransız 10 numara ile anlaşma sağlaması halinde bu transfer bitebilir. Çünkü İspanyol devinin, tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti talep etmeyeceği öğrenildi. 1.71 boyundaki futbolcu, sol ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor.

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FATİH TEKKE'NİN KARARI BEKLENİYOR

2018'de Fransız ekibi Monaco'dan yaklaşık 72 milyon euroya transfer edilen Lemar, Atletico Madrid formasıyla 186 maçta 11 gol ve 18 asist üretti. Geçen sezon sadece sekiz maçta forma giyebilen oyuncu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek. Atletico'nun amacı yıllık üç milyon euro ücret alan Lemar'ın maliyetinden kurtulmak. Bu rakamı yüksek bulan bordo-mavililer futbolcudan indirim talep edecek.

Eğer taraflar anlaşma sağlar ve oyuncu da sağlık kontrollerinden bir problem yaşamadan çıkarsa iş resmiyete dökülecek. Fransa Milli Takım formasını 27 kez giyen ve dört gol atan Lemar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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