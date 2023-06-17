Atletico Mineiro Scolari'ye emanet

Kasım 2022'de emekli olduğunu açıklamasına rağmen kariyerine devam etme kararı alan Scolari, 41 yıllık teknik adamlık kariyerinde birçok takım çalıştırdı. Milli takımlarda Brezilya, Portekiz ve Kuveyt'in başında yer alan Scolari, ülkesinde Juventude, Gremio, Goias, Coritiba, Criciuma, Palmeiras, Cruzeiro ve son olarak Athletico Paranaense'de çalıştı. Tecrübeli teknik adam, İngiltere'nin Chelsea, Özbekistan'ın Bunyodkor, Çin'in Guangzhou Evergrande, Japonya'nın Jubilo Iwata, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli ve Al-Shabab ekiplerinde de görev yaptı.

Çin, Özbekistan ve Brezilya'da lig şampiyonlukları yaşayan ve kariyerinin büyük kısmını ülkesinde geçiren Scolari, Gremio ile 1995'te, Palmeiras ile 1999'da Libertadores Kupası'nı kazandı.

Brezilya Milli Takımı'nı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Scolari, Portekiz'in ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkmasını sağladı. (AA)