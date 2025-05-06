Atlı jandarmalar ilgi odağı oldu!

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" programı kapsamında, 6 Mayıs 2025 Salı günü Yunus Emre Türbesi'nde anma etkinliği gerçekleştirildi. Programa Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) 5 Atlı Jandarma'dan oluşan ekip. Mihalıççık ilçesi Yunusemre MAhallesi'nde gerçekleşen programda yer alan atlı jandarmalar, katılımcıların ilgi odağı oldu. Etkinlik sırasında atlı jandarmaları gören vatandaşlar fotoğraf çektirerek unutulmaz hatıralar biriktirdi.

"ANMA ETKİNLİĞİ ÇOK GÜZEL OLDU"

Etkinlik sırasında atlı jandarmaların ilgi topladığını belirten öğrenci Murat Yıldırım, ""Çok güzel bir etkinlikti, bayağı başarılıydı. Ben çok fazla beğendim. Atlı jandarmalar da yine aynı şekilde çok güzeldi, onları çok beğendim, çok kalabalıktı etrafları. Vatandaşların ilgisini çektiler" ifadelerini kullandı.