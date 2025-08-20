Atlı polisler tarihi ilçe Ahlat’ın caddelerinde

Atlı polisler tarihi ilçe Ahlat’ın caddelerinde

Malazgirt Zaferi etkinliklerin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen atlı polis ekipleri, Bitlis'in tarihi ilçesi Ahlat'ta devriye görevi gerçekleştirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, Ahlat ilçe merkezinde ve tarihi kümbet etrafında devriye görevini yaptı. İlçenin Selçuklu Çarşısından devriye görevine başlayan atlı polisler, Çiftte Kümbetlere kadar gidip dönüş yaptı. Atlara ilgi gösteren vatandaşlar ve çocuklar hatıra fotoğrafları çekilirken güzel görüntüler de oluştu.

aw521503-08-1.jpg

Atlı Polis Birliği Baş Polis Memuru Mahmut Kılınç, "Ankara il Emniyet Müdürlüğünde görevliyim. Malazgirt Zaferi yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda takviye olarak burada görevlendirildik. Şu an Ahlat ve Tatvan ilçelerimizde görev yapıyoruz. 22-25 Ağustos tarihleri arasında etkinlik alanlarında görev yapacağız. Vatandaşlarımız bizleri kendi kültüründen, simgesinden gördüğü için atlarla video ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bundan da emniyet teşkilatı olarak guru duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

aw521503-06.jpg

Vatandaşlardan Nafiz Alkış, Malazgirt Zaferi'nin 954.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta gelen atlı polislerin güzel görüntüler oluşturduğunu belirterek, 22-25 Ağustos tarihlerinde herkesi ilçeye beklediklerini söyledi.

aw521503-02.jpg

Vatandaşlardan Refa Gökbulak ise "1071 kutlama etkinlikleri 22 Ağustos'ta başlayacak. Bugünde atlı polisler şehir merkezinde devriye yaptı. Tüm ziyaretçilerimizi Ahlat'a 1071 etkinliklerine davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

