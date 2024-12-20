ATM kullananlar dikkat! Artık bu işlem de ücretli oldu

Son dönemlerde, bankacılık sektöründe vatandaşların dikkatini çeken bir uygulama, kamuoyunda tartışmalara sebebiyet verdi. Bazı bankalar, ATM'lerinden başka bankalara ait kartlarla bakiye sorgulaması gerçekleştiren vatandaşlardan 0,27 TL ücret alıyor. Bu uygulama, sıkça kullanılan bir bankacılık hizmeti olan bakiye sorgulama için ek bir masraf çıkarması sebebiyle vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

VATANDAŞ MOBİL BANKACILIĞI TERCİH EDİYOR

Uzmanlar, bu tip ücretlerin bankalar arasında hizmet maliyetlerini dengelemek amacıyla talep edildiğini ifade etse de, vatandaşlar bu uygulamanın gereksiz bir masraf kalemi olduğunu savunuyor. Birçok kişi, artık kendi bankalarının ATM'lerini bulmaya daha özen göstereceklerini ve bu tip ücretlerden kaçınmak için mobil bankacılık gibi alternatif yöntemlere yöneleceklerini ifade ediyor.

Bankacılık düzenlemeleri gereğince, tüm ücretlendirme bilgilerinin müşterilere önceden bildirilmesi gerekiyor. Bankaların bu uygulamadan elde ettikleri gelir düşük olsa da, toplamdaki etkisi dikkate alındığında vatandaşların memnuniyetsizliğine yol açabiliyor.

Öte yandan yetkililer, mobil ve internet bankacılığını kullanarak bu üretlerden kaçınmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.