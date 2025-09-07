ATM kullananlar dikkat! Bu yazıyı hepiniz göreceksiniz...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis başta olmak üzere çeşitli yollarla elde edilen kara paranın dolaşıma sokulmasını engellemek için ek tedbirleri hayata geçirmeye başladı.

Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile bankalar arasındaki para transferlerine yönelik ilave önlemlere başvurulacak.

BU UYARI YAZISINA DİKKAT!

Değişikliklerin en dikkat çekeni ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ev para transferlerinde 200 bin TL limitin üzerindeki işlemler için kullanıcının izahat vermesi zorunlu tutulacak.

Değişiklik kapsamında mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden aynı kullanıcıya gün içerisinde yapılacak 200 bin TL ve üzerindeki toplam işlemler için en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girilmesi istenecek.

Söz konusu uygulamayı ATM kanalına da taşıyacak bankalar, ATM aracılığıyla yapılacak para transferlerinde kullanıcının 'akıllı klavye' aracılığıyla para transferinin detaylarına yer verdiği açıklama girmesini zorunlu tutacak.