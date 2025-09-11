ATM Kullananlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı



Bursa’da, ATM’den para çeken kişileri dolandırdığı öne sürülen bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM’den para çeken üç kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

SAHTE DEKONT GÖSTERDİ

Yapılan araştırmada, mağdurlara “Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?” diyerek para çektirdiği ve karşılığında sahte dekont gösterdiği iddia edilen M.V.M. (40) isimli şüpheli tespit edildi.

6'ŞAR BİN LİRA DOLANDIRDI

Gözaltına alınan zanlının, üç kişiyi her birinden 6 bin lira dolandırdığı ileri sürülüyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


