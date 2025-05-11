ATM kullanıcıları dikkat! Yeni dönem başladı, telefon yanınızdaysa yandınız

Kaynak: Haber Merkezi
ATM kullanıcıları dikkat! Yeni dönem başladı, telefon yanınızdaysa yandınız

Osaka'dan Yaşlıları Hedef Alan Telefon Dolandırıcılığına Karşı İlginç Önlem: ATM'de Telefonla Konuşmak Yasak!

Japonya'nın önemli metropollerinden Osaka, artan yaşlı nüfusunu hedef alan telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı dikkat çekici bir önlem hayata geçirdi. Şehir yönetimi, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların bankamatik (ATM) kullanımları sırasında cep telefonuyla konuşmasını yasakladı. Bu sıra dışı uygulamanın amacı, dolandırıcıların ATM başında telefonla yönlendirdiği yaşlıları tuzağa düşürmesini engellemek.

Japonya'nın önde gelen şehirlerinden Osaka, yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığına karşı sıra dışı bir önlem uygulamaya başladı. Şehir yönetimi, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin bankamatik (ATM) kullanımları esnasında cep telefonuyla konuşmasını yasakladı. Yetkililer, son dönemde artış gösteren ve dolandırıcıların yaşlıları telefonla yönlendirerek büyük maddi kayıplara uğrattığı vakaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Alarm Veriyor

Özellikle kendilerini kamu görevlisi veya aile üyesi olarak tanıtan dolandırıcıların, telefon aracılığıyla yaşlıları manipüle ederek ATM'lerden para transferi yapmalarının yaygınlaşması, Osaka yönetimini harekete geçirdi. Yeni uygulamayla, ATM başındaki yaşlı bireylerin dolandırıcılarla iletişim kurması ve yönlendirmelerine uyması engellenmeye çalışılıyor.

Amaç Cezadan Ziyade Farkındalık Oluşturmak

Uygulanan yasağa herhangi bir cezai müeyyide getirilmezken, bankalar ve ticari kuruluşlar ATM'lere bilgilendirici afişler asarak ve müşterilerini sözlü olarak uyararak bu düzenlemeye destek olacak. Osaka yönetimi, bu adımla toplumda bir farkındalık oluşturmayı ve ATM'de telefonla konuşmama davranışını sosyal bir norm haline getirmeyi amaçlıyor.

thumbs-b-c-a6378f453ca55b12670dbd2d22f13cf4.jpg

Ülke Genelinde Dolandırıcılık Vakaları Artışta

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın 2024 verilerine göre, ülke genelinde telefon dolandırıcılığı mağdurlarının yaşadığı maddi kayıp 72,1 milyar yen (yaklaşık 20 milyar TL) gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde bir artışı işaret ediyor. Dolandırılan kişilerin büyük çoğunluğunu ise 75 yaş ve üzeri yaşlılar oluşturuyor.

Diğer Şehirlerden de Benzer Önlemler Geliyor

Osaka'nın öncülük ettiği bu uygulama, Japonya'nın diğer büyük şehirlerinde de yankı buluyor. Tokyo, Nagano ve Fukuoka gibi kentlerde de yaşlıları dolandırıcılıktan korumak amacıyla çağrı engelleme cihazları dağıtımı, kamuya açık bilgilendirme seminerleri ve bankalara entegre edilen özel güvenlik sistemleri gibi çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

İlgili Haberler
Sevimsiz 5 burç! Herkes onların somurtkanlıklarından rahatsız oluyor
Sevimsiz 5 burç! Herkes onların somurtkanlıklarından rahatsız oluyor
Haziran'da düğün yapabilirler! Evlenme ihtimali yüksek 3 burç
Haziran'da düğün yapabilirler! Evlenme ihtimali yüksek 3 burç
Böreğiniz artık fırından hamur gibi çıkmayacak! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyolar
Böreğiniz artık fırından hamur gibi çıkmayacak! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyolar
Şık giyinmeyi seven 4 burç! Bu onların lider olmasını sağlıyor....
Şık giyinmeyi seven 4 burç! Bu onların lider olmasını sağlıyor....
Urla, Seferihisar ve Çeşme'yi sollayan yeni ilçe! İzmirliler oraya akın ediyor
Urla, Seferihisar ve Çeşme'yi sollayan yeni ilçe! İzmirliler oraya akın ediyor
Yılda 4 kez hasadı yapılan bitki! Ekenler paraya para demiyorlar
Yılda 4 kez hasadı yapılan bitki! Ekenler paraya para demiyorlar
Sivrisineklerden rahatsız olduysanız pencere kenarına bu bitkiyi koyun yok olacaklar
Sivrisineklerden rahatsız olduysanız pencere kenarına bu bitkiyi koyun yok olacaklar
WhatsApp Kullanıcılarının Hayatını Kolaylaştıran 5 Süper Özellik!
WhatsApp Kullanıcılarının Hayatını Kolaylaştıran 5 Süper Özellik!
En sosyal 4 il belli oldu! Hayat daha hızlı akıyor
En sosyal 4 il belli oldu! Hayat daha hızlı akıyor
Dünyayı İki Kez Turlayan Gezgin Rosa'dan Görülmesi Gereken 4 Ülke Önerisi
Dünyayı İki Kez Turlayan Gezgin Rosa'dan Görülmesi Gereken 4 Ülke Önerisi
Son Haberler
Karaman’da kadın sürücü ölümden kıl döndü
Karaman’da kadın sürücü ölümden kıl döndü
Tatilde tuvalet ihtiyacınız için kredi çekmeniz gerekebilir
Tatilde tuvalet ihtiyacınız için kredi çekmeniz gerekebilir
Beşiktaş'ta o oyuncuyla ayrılığı Serdal Adalı açıkladı!
Beşiktaş'ta o oyuncuyla ayrılığı Serdal Adalı açıkladı!
ABD ile Çin arasındaki müzakereler devam ediyor
ABD ile Çin arasındaki müzakereler devam ediyor
63. TBMM Koşusu'nun kazananı belli oldu!
63. TBMM Koşusu'nun kazananı belli oldu!