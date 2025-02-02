ATM kullanırken dikkat. Para çekerken ölebilirsiniz

Düzenleme: Kaynak: İHA
ATM kullanırken dikkat. Para çekerken ölebilirsiniz

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir vatandaş ATM’den para çekmek isterken elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından yaptığı kontrolde ATM’de elektrik kaçağı olduğunu belirleyen kişi, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

29 Ocak gecesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir ATM’de meydana gelen olayda, ATM’den işlem yaparken elektrik akımına maruz kalan vatandaş, durumu teknik ekibe bildirdi. Ardından kontrol kalemiyle gerçekleştirdiği incelemede cihazda elektrik kaçağı olduğunu fark etti.

"TUŞLARA BASARKEN ÇARPILDIM"

O anları kayda alan vatandaş, elektrik akımına kapıldığı an yaşadıklarını şu sözlerle anlattı,

"Tuş takımını kullanırken elektrik çarptı. Sağ elimle bastığım tuşlar nedeniyle orta parmağımı hissetmiyorum. Arabamda kontrol kalemi vardı, onunla kontrol ettiğimde elektrik kaçağını net şekilde gördüm.

Aynı bölgede bulunan diğer ATM’lerde böyle bir sorun yok. Tuş takımında ciddi bir sıkıntı var. Ben çarpıldım, başkası da çarpılmasın diye çağrı merkezine haber verdim. Kapatacaklarını söylediler."

Olayla ilgili teknik ekiplerin inceleme başlattığı belirtildi.

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