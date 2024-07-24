ATM sıralarının sonu görünmeyecek. Bankalardan 81 il için yeni karar

Düzenleme: Kaynak: Ulusal Post
ATM sıralarının sonu görünmeyecek. Bankalardan 81 il için yeni karar

Milyonlarca banka müşterisi için yeni karar açıklandı.

Türkiye'deki bankalar, küçük tutarlı gişe işlemlerini azaltma kararı aldı. Artık birçok banka, belirli bir tutarın altındaki para çekme, yatırma ve benzeri işlemleri ATM'lere veya dijital kanallara yönlendirecek.

Bazı bankalar, 10 bin TL'nin altındaki işlemleri doğrudan veznede yapmayı yasakladı. Bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde 20 bin TL'ye kadar çıkabileceği konuşuluyor.

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Bu değişikliğin, dijitalleşme ve iş yükünü azaltma amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Bu durumun, bankaların operasyonel maliyetlerini düşürmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

Bu yeni düzenleme, 81 ilde ATM önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden olabilir ve bu durum sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı.

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ARTIK ATM'LERE YÖNLENDİRİLECEKLER

Bu yeni düzenleme, belirli bir limitin altındaki işlemleri bankaların dijital kanallarına yönlendirmeyi amaçlıyor.

Ancak bu durum, dijital teknolojilere alışık olmayan ve bu işlemleri güvenli bulmayan müşteriler için zorluklar yaratabilir.

Özellikle yaşlı müşteriler için bu değişiklik, ek bir sıkıntı oluşturabilir.

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Bankaların bu adımı, iş yükünü azaltma ve uzun gişe kuyruklarını önleme amacı taşıyor. Ancak, birçok vatandaş ATM önlerinde uzun kuyruklardan şikayetçi.

ATM sayısının yetersizliği ve sık sık arızalanan makineler nedeniyle yaşanan mağduriyetler, söz konusu değişiklerle beraber yeni sorunların da ortaya çıkması bekleniyor.

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