İlçedeki ATM'ye para yatırma özelliği gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti

Beldede bulunan Ziraat Bankası ATM’sine para çekme özelliğinin yanında para yatırma özelliği geldi, yaşanan gelişmeyi, “Uzun uğraşlar sonucu” olarak nitelendiren Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinin belediye başkanı İlker Güngör, Twitter hesabından uzun bir teşekkür paylaşımında bulundu.

CUMHURBAŞKANINDAN ZİRAAT BANKASI ŞUBE MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Güngör, yaptığı paylaşımda “Bu hizmet için başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, AK Parti Burdur Milletvekilleri Sn. Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a, Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı Sn. Hikmet Ökte'ye, Ziraat Bankası Bucak Şube Müdürü Sn. Muhammet Birinkulu'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI: “ATM DEVLET MESELESİ OLMUŞ”

Paylaşım Twitter’da büyük yankı uyandırırken kullanıcılar, “ATM için ülkenin yarısı seferber olmuş”, “ATM devlet meselesi olmuş.”, “Ekran da dokunmatik mi? Böyle ellemeli filan?”, “Sayın Başkan, teşekkür için İngiltere kralı rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Backenbauer, kaleci Mayer, Nadia Komanaçi, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil’e teşekkür etmeyi unutmuşsunuz.” yorumlarında bulundu.

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