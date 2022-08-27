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  • İlçedeki ATM'ye para yatırma özelliği gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti

İlçedeki ATM'ye para yatırma özelliği gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Balıklı Rum Hastanesi'nde yaşanan yangın sonrası, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi.” açıklamasının ardından bir başka ilginç çıkış daha yaşandı. Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinin belediye başkanı İlker Güngör, ilçedeki ATM’nin yenilenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 09:59
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ATM yenilendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti

İlçedeki ATM'ye para yatırma özelliği gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti
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Beldede bulunan Ziraat Bankası ATM’sine para çekme özelliğinin yanında para yatırma özelliği geldi, yaşanan gelişmeyi, “Uzun uğraşlar sonucu” olarak nitelendiren Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinin belediye başkanı İlker Güngör, Twitter hesabından uzun bir teşekkür paylaşımında bulundu.

CUMHURBAŞKANINDAN ZİRAAT BANKASI ŞUBE MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Güngör, yaptığı paylaşımda “Bu hizmet için başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, AK Parti Burdur Milletvekilleri Sn. Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a, Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı Sn. Hikmet Ökte'ye, Ziraat Bankası Bucak Şube Müdürü Sn. Muhammet Birinkulu'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI: “ATM DEVLET MESELESİ OLMUŞ”

Paylaşım Twitter’da büyük yankı uyandırırken kullanıcılar, “ATM için ülkenin yarısı seferber olmuş”, “ATM devlet meselesi olmuş.”, “Ekran da dokunmatik mi? Böyle ellemeli filan?”, “Sayın Başkan, teşekkür için İngiltere kralı rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Backenbauer, kaleci Mayer, Nadia Komanaçi, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil’e teşekkür etmeyi unutmuşsunuz.” yorumlarında bulundu.

aksam.com.tr

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Bünyamin Daniyar
27.08.2022 19:21
Yüz yılın yatırımı 🤣🤣🤣  
 
Naci Çam
27.08.2022 19:16
Adam haklı yükselmenin yolu demek ki nerden geçiyormuş ben söylemeyeyim en iyisi  
 
Cahil Vatandaş
27.08.2022 17:45
Buradan "geçmiş olsun" dileklerimi ilettiğim İbrahim Tatlıses, yine bir film çekiyor olsaydı herhalde şöyle derdi - Kaç para üleb bi bankamatik.! :-))  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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