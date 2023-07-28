Atmacaların teknik patronundan transfer raporu

Erzurum kampındaki son hazırlık maçında, bugün Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremedi.

Atmacaların teknik patronundan transfer raporu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Trendyol Süper Ligin, Karadeniz Bölgesi temsilcilerinden Çaykur Rizespor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynadığı son hazırlık maçında da, Ümraniyespor ile golsüz berabere kalarak sahadan ayrıldı.
Kampta oynadığı 4 hazırlık maçının 2’sinde mağlup, 2’sinde ise berabere kalan Yeşil Mavililer’de; teknik patron İlhan Palut’un, oyuncu konusunda detaylı bir raporu yönetime sunması bekleniyor.
Bugünkü Ümraniyespor karşılaşmasında 90 dakika ortaya koyulan performansa göre, takımda düşünmediği başka oyuncuları da gönderme planı yapan Palut, kampın ilk etap sonunda Koray, Selim Ay, Ercan, Sefa, E.Papa, Grahovac, Van Den Hurk, F. Miya ve Phiri’yi serbest bırakarak, 2’nci etap kamp çalışmalarına dahil etmemişti.
Teknik patron Palut, 2’nci kampın sonuna gelirken, sezon başlamadan birkaç oyuncu ile daha yolları ayırmayı planlıyor. Kamp biter bitmez Palut’un, Yeşil Mavili yönetime oyuncu kadrosu konusunda kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor.

Öte yandan, Ç.Rizespor'un kurmayları; önceki sezon Somaspor'da forma giyen genç oyuncu 24 yaşındaki Mustafa Şengül ile bu akşam saatlerinde, 2+1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Mustafa Şengül'ün, aynı ekipte forma giyen takım arkadaşı 20 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Eray ile de 3 yıllık sözleşme imzalayan Atmaca, önümüzdeki hafta içerisinde de, dış transfere devam edecek.

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Boğaziçi tuhaf rektör atamaları ile yok edilmek istenirken Merkez Bankası'na atanan üç isim de Boğaziçili çıktı Güncel
Boğaziçi tuhaf rektör atamaları ile yok edilmek istenirken Merkez Bankası'na atanan üç isim de Boğaziçili çıktı
Koç Holding'den Yapı Kredi Bankası için satış açıklaması Ekonomi
Koç Holding'den Yapı Kredi Bankası için satış açıklaması
Görgüsüzlüğün son görüntüsü. Lamborghini yerine bir küçük tüp yeterdi Güncel
Görgüsüzlüğün son görüntüsü. Lamborghini yerine bir küçük tüp yeterdi
İngiltere kazandı, Arjantin takıldı Spor
İngiltere kazandı, Arjantin takıldı
Prof. Dr. Celal Şengör'e büyük şeref. Bakın nereye kabul ettiler Güncel
Prof. Dr. Celal Şengör'e büyük şeref. Bakın nereye kabul ettiler
Hadise baştan aşağı leopar tarzıyla olay oldu. Sosyal medyayı ikiye böldü Magazin
Hadise baştan aşağı leopar tarzıyla olay oldu. Sosyal medyayı ikiye böldü