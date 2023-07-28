Atmacaların teknik patronundan transfer raporu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Ligin, Karadeniz Bölgesi temsilcilerinden Çaykur Rizespor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynadığı son hazırlık maçında da, Ümraniyespor ile golsüz berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Kampta oynadığı 4 hazırlık maçının 2’sinde mağlup, 2’sinde ise berabere kalan Yeşil Mavililer’de; teknik patron İlhan Palut’un, oyuncu konusunda detaylı bir raporu yönetime sunması bekleniyor.

Bugünkü Ümraniyespor karşılaşmasında 90 dakika ortaya koyulan performansa göre, takımda düşünmediği başka oyuncuları da gönderme planı yapan Palut, kampın ilk etap sonunda Koray, Selim Ay, Ercan, Sefa, E.Papa, Grahovac, Van Den Hurk, F. Miya ve Phiri’yi serbest bırakarak, 2’nci etap kamp çalışmalarına dahil etmemişti.

Teknik patron Palut, 2’nci kampın sonuna gelirken, sezon başlamadan birkaç oyuncu ile daha yolları ayırmayı planlıyor. Kamp biter bitmez Palut’un, Yeşil Mavili yönetime oyuncu kadrosu konusunda kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor.

Öte yandan, Ç.Rizespor'un kurmayları; önceki sezon Somaspor'da forma giyen genç oyuncu 24 yaşındaki Mustafa Şengül ile bu akşam saatlerinde, 2+1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Mustafa Şengül'ün, aynı ekipte forma giyen takım arkadaşı 20 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Eray ile de 3 yıllık sözleşme imzalayan Atmaca, önümüzdeki hafta içerisinde de, dış transfere devam edecek.