ATM'de kullanmamanız gereken dört haneli PIN şifreleri

Sakın bu şifreleri kullanmayın
ATM'lerde kullanılan dört haneli PIN şifrelerinin güvenliğiyle ilgili dikkat çeken bulgular açıklandı. Uzmanlar, kullanıcıların genellikle tercih ettiği en basit ve en güvensiz PIN kombinasyonlarını analiz ederek önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
EN SIK KULLANILAN DÖRT HANELİ PIN ŞİFRELERİ
1004
2000
4444
2222
6969
EN AZ TERCİH EDİLEN DÖRT HANELİ PIN ŞİFRELERİ
8557
8438
9539
7063
6827
0859
6793
0738
6835
8093
Güvenlik uzmanları, dört haneli PIN şifrelerinin siber saldırılara karşı korunmada önemli bir rol oynadığını, ancak çok basit kombinasyonların kullanılmasının büyük risk oluşturduğunu vurguluyor.
Özellikle, kullanıcıların şifrelerini belirlerken daha karmaşık ve tahmin edilmesi zor kombinasyonları tercih etmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Uzmanlar, dört haneli bir PIN şifresinin 10 bin olası kombinasyona sahip olduğunu hatırlatarak, güvenliğinizi sağlamak için şifre seçiminde dikkatli olmanız gerektiğini öneriyor.