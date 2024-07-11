ATM'de kullanmamanız gereken dört haneli PIN şifreleri

Sakın bu şifreleri kullanmayın

ATM'lerde kullanılan dört haneli PIN şifrelerinin güvenliğiyle ilgili dikkat çeken bulgular açıklandı. Uzmanlar, kullanıcıların genellikle tercih ettiği en basit ve en güvensiz PIN kombinasyonlarını analiz ederek önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

EN SIK KULLANILAN DÖRT HANELİ PIN ŞİFRELERİ

1004

2000

4444

2222

6969

EN AZ TERCİH EDİLEN DÖRT HANELİ PIN ŞİFRELERİ

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

Güvenlik uzmanları, dört haneli PIN şifrelerinin siber saldırılara karşı korunmada önemli bir rol oynadığını, ancak çok basit kombinasyonların kullanılmasının büyük risk oluşturduğunu vurguluyor.

Özellikle, kullanıcıların şifrelerini belirlerken daha karmaşık ve tahmin edilmesi zor kombinasyonları tercih etmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Uzmanlar, dört haneli bir PIN şifresinin 10 bin olası kombinasyona sahip olduğunu hatırlatarak, güvenliğinizi sağlamak için şifre seçiminde dikkatli olmanız gerektiğini öneriyor.