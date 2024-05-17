ATM’den para çeken turistleri yardım bahanesiyle dolandırdılar

Kaynak: DHA
ATM’den para çeken turistleri yardım bahanesiyle dolandırdılar
İstanbul’da ATM’den para çekmeye çalışan turistlerin yanına yardım bahanesiyle yaklaşıp dolandıranlar yakalandı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’da turistik bölgelerde ATM’lerden para çekmeye çalışan turistleri hedefine alan dolandırıcılar yakayı ele verdi. Polis ekipleri gelen ihbarlar sonrası harekete geçerek olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde ATM'lerden kredi kartı ile para çekmek isteyen turistlerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüphelilerin el çabukluğu ile kredi kartlarını çaldıkları görüldü. Mağdurlara "makine kartınızı yuttu. Şimdi gidin sabah banka şubesinden geri alırsınız" diyen şüphelilerin, onların ayrılmasının ardından post makineleriyle kartlardan milyonlarca liralık harcama yaptıkları tespit edildi.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 Şüpheli ise tutuklandı.

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