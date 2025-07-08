ATM'den para çekme limitleri değişti... Bankalardan yeni karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ATM'den para çekme limitleri değişti... Bankalardan yeni karar!

Mevcut ekonomik koşullar ve artan hayat pahalılığı sebebiyle gündelik giderlerde için harcanan miktarlarda da artış yaşanıyor bu kapsamda ATM’den para çekme limitlerinde de güncellemeye gidildi. En yüksek ve en düşük para çekme limiti sunan bankalar belli oldu.

Mevcut ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşlar gün içerisinde daha fazla nakit paraya ihtiyaç duyabiliyor son dönemlerde nakit ihtiyacında yaşanan artist sebebiyle bankalar bu kapsamda ATM’ler para çekme işlemleri için tutarlarda güncellemeye gitti. Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı bankalar yüksek limit sunarken bazıları ise düşük limitlerde kalmayı tercih etti.


Yapılan düzenleme günlük olarak yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kritik önem arz ediyor. Yapılan güncellemelerle birlikte en yüksek para limiti sunan banka 50.000 TL ile Enpara olurken, tutarlarını güncelleyen bankalar arasında en düşük nakit para limitine sahip banka olarak 7000 TL ile Akbank bulunuyor.

Diğer bankaların çekim limitleri ise şöyle;

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