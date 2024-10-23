ATM’lerde büyük kriz! Neden bozuldukları ortaya çıktı

Son dönemlerde artan ATM cihazlarındaki arızalar banka müşterileri tarafından sık sık dile getirilmeye devam ediyor. ATM’lerin bozulmasına ilişkin ise uzman isimden cevap geldi.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, ATM’lerdeki arızalarla ilgili konuştu. Enflasyon kaynaklı olarak büyük banknotlara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Mert, ­ATM'lerin tüm gün para saydığı ve bu sayım sonunda yıpranmaların daha erken olduğunu dile getirdi.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Bloomberg HT'ye katıldığı yayında bankacılık sektöründe yaşanan nakit işlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Daha büyük banknotlara ihtiyacın duyulduğunu belirten Mert, enflasyonun etkisiyle 200 TL'lik banknotun artık yetersiz olduğunu söyledi. Nakit işlemlerin şube ve ATM​'lerde yük oluşturduğunu ifade eden Mert, büyük nakit hareketlerinin bankacılık sisteminde sorunlar çıkardığını belirtti.

Ömer Mert, ATM'lerin artın büyük meblağlardaki nakit işlemlerde zorlandığını ve bunun cihazların performansına olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

200 TL’den yüksek büyük banknotların kesinlikle basılması gerektiğini belirten Ömer Mert, ATM'lerin sürekli para saymaktan arızalandığını ve bazı banknotları yerleştiremediklerini söyledi.