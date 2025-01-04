ATM'lerde büyük kriz. Yeni uygulama sıkıntı çıkardı

ATM’lerde günlük 5 ila 10 bin TL arasında olan çekim limiti yeni yılın gelmesi ile beraber 15 bin lira ila 20 bin lira arasında yükseltildi.

Alınan karar vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken şimdi ise ATM’lerde nakit para sıkıntısı yaşanıyor.

Vatandaşların yüksek miktarlarda çekim yapması halinde ATM’lerde bulunan nakit para kısa sürede bitiyor.

"DAHA DÜŞÜK BANKNOTLAR DAHA FAZLA YER KAPLIYOR"

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan, “Daha düşük banknotlar daha fazla yer kaplıyor. ATM de aslında kabul etmiyor. Bir ATM yaklaşık 800 bin lira ile 1 milyon lira civarında para alıyor ama bankalar bunun tamamını doldurmuyor. Genelde bankalar ATM'lere 500 bin lira ile 700 bin lira arasında para koyuyor” ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK PARALAR OLMUYOR GENELDE"

Düşük miktarlarda para çekemediklerini ifade eden vatandaşlar, “Yatırırken de zorluk çıkıyor, almıyor yani düşük paralar olmuyor genelde. Ancak vermesi lazım ufak parayı da çünkü vatandaşın küçük paralara da ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.