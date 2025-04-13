ATM'lerde endişe veren arıza! Saymadan cebinize atmayın

Nakit kullanımı giderek azalırken paraya ulaşılmasında en önemli araç olan ATM'ler (otomatik para çekme makinesi) zaman zaman hata yapabiliyor.

Kimi zaman ATM'den çekilen paralar kontrol edilmeden cebe atılırken yaşanan bu arıza alışkanlıklarınızı değiştirebilir.

ATM, ONAYLADIĞI PARADAN DAHA AZINI VERDİ

Özgür Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre İzmit Yeşilova'daki bir ATM'den para çekmek isteyen vatandaş, verdiği talimattan daha az para ile karşılaştı. ATM'nin bu hatasını bankaya bildirmesine rağmen olumlu yanıt alamadı.

VATANDAŞIN PARASI BUHAR OLDU: HAKKIMI İSTİYORUM

Yaşadıklarını aKtaran vatandaş, "Bugün Kocaeli İzmit Yeşilova ATM'den 2 bin lira çekmek için karekod okuttum ve ATM bana bin 300 TL para verdi. Müşteri hizmetlerine ilettik. İnceleme sonucu herhangi bir sıkıntı tespit edilememiş. Şimdi benim 700 TL param yandı mı? Bu paralar bu kadar kolay mı kazanılıyor? Geçtiğimiz aylarda da aynı ATM'den 200 TL kaybım oldu. Aynı sebepten neyi araştırıp bir neticeye vardınız? Şikayetçiyim. Hakkımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Habere değerlendirmede bulunan vatandaşlardan bazıları da benzer sorunlarla karşılaştığını aktardı.

Bankalar Birliği ATM'ler ile ilgili o iddiayı yalanladı