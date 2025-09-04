ATM'lerde kriz! Giden eli boş dönüyor!

Fransa’da günlük harcamalarda en çok 10 euroluk banknotlar kullanılıyor. Ancak ATMlerde söz konusu banknotların bulunamaması küçük çaplı bir krize neden oldu.

Ekonomide yaşanan gelişmeler küresel alanda da etki yaratıyor bu kapsamda bankalar teknik ve lojistik sebepler gerekçesiyle bununla birlikte maliyeti düşürmek ve güvenliği arttırmak maksadıyla 10 euroluk banknotların kullanımını azalttı.

Bu kapsamda ülkedeki bir çok ATM yalnızca 20 ve 50 euroluk banknot dağıtıyor. Küçük banknotların azalması özellikle dar gelirli vatandaşları etkiledi. ATM’lerde bu kapsamda değişiklik yapılması küçük çaplı krize neden oldu.

Fransa'da yalnızca La Banque Postale, Crédit Mutuel ve CIC bankaları sınırlı sayıdaki ATM’de 10 Euro seçeneği sunuyor.

