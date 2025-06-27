ATM'lerde para çekme limiti değişti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde para çekme limiti değişti!

Gün içinde çeşitli nedenlerle yüksek nakit paraya ihtiyacı ile karşı karşıya kalabiliyor. değişen ekonomik dengeler Vatandaşı da nakit ihtiyacı konusunda zor durumda bırakabiliyor bu kapsamda bankalar müşterilerin artı nakit talebine yanıt verebilmek amacıyla ATM’ler de bulunan işlem limitlerini yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Bir banka günlük para çekme limitini 50.000 TL’ye kadar yükseltti.

Vatandaşın artan nakit ihtiyaçları sebebiyle ATM'lerde ücretsiz para çekme limitlerinde güncelleme yapmaya devam ediyor. Limitlerini güncelleyen bankalar arasında özel bankaların yer alması nedeniyle kamu bankalarında limit değişikliği yönünde beklentiler sürüyor.

Türkiye’deki yüksek enflasyon sebebiyle günlük yaşamda sık sık yüksek limitlerde nakit ihtiyacı ile karşılaşılaabiliyor. Bu kapsamda bankalarda müşterilerin taleplerine cevap verebilmek adına ATM’ler de limit güncellemesine gitti. QNB Finansbank ATM’lerdeki günlük para çekme limitini ciddi oranda yukarı çekti. QNB Finansbank ATM den nakit para çekme limitini günlük 50.000 TL’ye kadar para yükseltti.

Diğer bankalarda ise durum şöyle:

Yapı Kredi: 10 bin TL

Akbank: 10 bin TL

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Vakıfbank: 20 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

Halkbank: 10 bin TL

Garanti BBVA: 15 bin TL

ING Bank: 10 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Enpara: 10 bin TL

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