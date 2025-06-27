ATM'lerde para çekme limiti değişti!

Vatandaşın artan nakit ihtiyaçları sebebiyle ATM'lerde ücretsiz para çekme limitlerinde güncelleme yapmaya devam ediyor. Limitlerini güncelleyen bankalar arasında özel bankaların yer alması nedeniyle kamu bankalarında limit değişikliği yönünde beklentiler sürüyor.
Türkiye’deki yüksek enflasyon sebebiyle günlük yaşamda sık sık yüksek limitlerde nakit ihtiyacı ile karşılaşılaabiliyor. Bu kapsamda bankalarda müşterilerin taleplerine cevap verebilmek adına ATM’ler de limit güncellemesine gitti. QNB Finansbank ATM’lerdeki günlük para çekme limitini ciddi oranda yukarı çekti. QNB Finansbank ATM den nakit para çekme limitini günlük 50.000 TL’ye kadar para yükseltti.
Diğer bankalarda ise durum şöyle:
Yapı Kredi: 10 bin TL
Akbank: 10 bin TL
Denizbank: 10 bin TL
Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
Vakıfbank: 20 bin TL
Ziraat Bankası: 10 bin TL
Halkbank: 10 bin TL
Garanti BBVA: 15 bin TL
ING Bank: 10 bin TL
Fibabanka: 15 bin TL
Enpara: 10 bin TL