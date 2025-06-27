ATM'lerde para çekme limiti değişti!

Vatandaşın artan nakit ihtiyaçları sebebiyle ATM'lerde ücretsiz para çekme limitlerinde güncelleme yapmaya devam ediyor. Limitlerini güncelleyen bankalar arasında özel bankaların yer alması nedeniyle kamu bankalarında limit değişikliği yönünde beklentiler sürüyor.

Türkiye’deki yüksek enflasyon sebebiyle günlük yaşamda sık sık yüksek limitlerde nakit ihtiyacı ile karşılaşılaabiliyor. Bu kapsamda bankalarda müşterilerin taleplerine cevap verebilmek adına ATM’ler de limit güncellemesine gitti. QNB Finansbank ATM’lerdeki günlük para çekme limitini ciddi oranda yukarı çekti. QNB Finansbank ATM den nakit para çekme limitini günlük 50.000 TL’ye kadar para yükseltti.

Diğer bankalarda ise durum şöyle:

Yapı Kredi: 10 bin TL

Akbank: 10 bin TL

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Vakıfbank: 20 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

Halkbank: 10 bin TL

Garanti BBVA: 15 bin TL

ING Bank: 10 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Enpara: 10 bin TL

