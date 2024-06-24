ATM'lerde para çekme limiti değişti. Bankada hesabı olanlar dikkat

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından 15 banka, günlük para çekme limitlerini artırarak yeni limiti 20 bin TL olarak belirledi.
Bu değişiklik sayesinde müşteriler, banka şubelerine gitmeden ATM'lerden daha yüksek miktarda para çekebilecekler. Günlük limitin 20 bin TL'ye çıkarılması özellikle acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir kolaylık sağlıyor.
QR kodu ile para çekme ve yatırma işlemlerinde de yeni düzenlemeler yapıldı. QR kodu kullanarak ATM'lerden günlük para çekme limiti 7 bin 500 TL olarak belirlendi.
Öte yandan, QR kodu ile ATM'den günlük para yatırma limiti 50 bin TL olarak açıklandı. Bu özellik, dijital bankacılığı tercih eden kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.
GÖZLER DİĞER BANKALARDA
Bankacılık sektöründe yaşanan bu yeniliklerin ardından diğer bankaların da benzer güncellemeler yapması bekleniyor.
Bu gelişmeler müşterilere daha iyi hizmet sunmayı hedeflerken, ATM'lerde yapılan limit artışları nakit çekim işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırarak bankacılık işlemlerini daha da pratik hale getiriyor. Özellikle acil durumlarda yüksek miktarlarda nakit çekme imkanı sağlaması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.
Bankaların günlük para limitleri şu şekilde:
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
ING
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
TEB
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
KUVEYT TÜRK
Nakit: 20.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 30.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
AKBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL
HALKBANK
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.000 TL