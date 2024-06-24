ATM'lerde para çekme limiti değişti. Bankada hesabı olanlar dikkat

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından 15 banka, günlük para çekme limitlerini artırarak yeni limiti 20 bin TL olarak belirledi.

Bu değişiklik sayesinde müşteriler, banka şubelerine gitmeden ATM'lerden daha yüksek miktarda para çekebilecekler. Günlük limitin 20 bin TL'ye çıkarılması özellikle acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

QR kodu ile para çekme ve yatırma işlemlerinde de yeni düzenlemeler yapıldı. QR kodu kullanarak ATM'lerden günlük para çekme limiti 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

Öte yandan, QR kodu ile ATM'den günlük para yatırma limiti 50 bin TL olarak açıklandı. Bu özellik, dijital bankacılığı tercih eden kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

GÖZLER DİĞER BANKALARDA

Bankacılık sektöründe yaşanan bu yeniliklerin ardından diğer bankaların da benzer güncellemeler yapması bekleniyor.

Bu gelişmeler müşterilere daha iyi hizmet sunmayı hedeflerken, ATM'lerde yapılan limit artışları nakit çekim işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırarak bankacılık işlemlerini daha da pratik hale getiriyor. Özellikle acil durumlarda yüksek miktarlarda nakit çekme imkanı sağlaması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Bankaların günlük para limitleri şu şekilde:

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

ING

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

TEB

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

KUVEYT TÜRK

Nakit: 20.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 30.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

AKBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL

HALKBANK

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.000 TL