ATM’lerde sil baştan yeni dönem! Artık o şifreler kullanılmayacak

Son zamanlarda artış gösteren kart dolandırıcılığı ve şifre tahminine dayalı hırsızlık olaylarına karşı BDDK, harekete geçti. Milyonlarca banka müşterisini direkt olarak etkileyen yeni bir karara imza atıldı. Yapılan düzenleme sonrasında bazı şifrelerin kullanılması tamamen yasaklandı.

TAKIM KURULUŞ TARİHLERİ TARİHE KARIŞACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla yeni düzenlemeye gitti. Düzenlemede, futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındı.

Artık futbol takımlarının kuruluş tarihlerini şifre olarak kullanılması tamamen yasaklanırken, Artık bu şifrelerin kuruluş tarihlerinin kullanılması ortadan kalktı. Özellikle tahmin edilmesi kolay şifreler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sayısının azaltılması planlanıyor.