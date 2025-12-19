Yılbaşından itibaren özel bankalar "şube içi'' ve ''şube dışı'' ATM ayrımını devreye almaya hazırlanıyor. Bankalar şube içi ATM'lerde mevcut çekim limitlerini yaklaşık 5 kat artırmayı hedefliyor.

Şube içi ATM’lerde günlük komisyonsuz para çekme limitinin yeni yıldan itibaren 50 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Buna karşılık metro, alışveriş merkezi ve cadde üzerlerinde bulunan şube dışı ATM’lerde ise daha sınırlı artışlar yapılacak ve bu limitlerin 50 bin liranın altında kalacağı öngörülüyor.

Hâlihazırda çok sayıda özel banka, gün içinde yapılabilecek komisyonsuz para çekme işlemlerini 10-15 bin lira aralığında sınırlandırıyor. Yeni uygulama ile özellikle yüksek tutarlı nakit ihtiyacı bulunan müşterilerin şube içi ATM’lere yönlendirilmesi hedefleniyor.

Bazı özel bankalar son aylarda şube içi ATM'lerde günlük komisyonsuz çekim limitlerini önemli ölçüde artırarak sistemi fiilen devreye aldı. 2026 itibarıyla bu yaklaşımın sektör genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA!

Düzenleme ile birlikte hem nakit yönetiminin etkinleştirilmesi hem de ATM kaynaklı operasyonel maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor.

Bu tercihin arkasında, şube içi ATM'lerin banknot dolumu, güvenliği ve kontrolünün çok daha kolay olması yer alıyor. Şube personelinin anında müdahale edebildiği bu noktalar, yüksek tutarlı işlemler için daha uygun görülüyor.

Merkez Bankası'nın yeni banknot basmaya mesafeli durması mevcut banknotlarla artan nakit talebinin artması sonucu en büyük kupürün alım gücünün düşmesi, ATM'lerin daha sık doldurulmasını ve maliyetlerin artmasını beraberinde getirdi.

