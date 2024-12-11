ATM'lerde yeni dönem. 20 gün sonra başlayacak. Para çekmeye giden eli boş dönebilir

Artan enflasyon, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve nakit alım gücünün düşmesi ile beraber küçük para birimlerinin günlük hayatta kullanımı giderek azaldı. Durum böyle olunca bankaların yeni bir dönem için hazırlık yapmaya başladığı belirtildi.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, geçtiğimiz günlerde ATM'lerde başlayacak olan yeni dönemin detaylarını paylaşmıştı.

ATM'LERDE YALNIZCA 200 TL'LİK BANKNOTLAR OLACAK

Şenol Babuşcu yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler'' demişti.

Eğer bu durum gerçekleşirse 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak.

500 TL BANKNOTLAR PİYASAYA ÇIKACAK MI?

Bu durum sonrasında akıllar 500 TL banknot'un çpiyasaya çıkarılıp çıkarılmayacağı geldi. Elde edinilen bilgilere göre ise 2025 yılında 500 liralık banknotlar piyasaya sürülecek ve bankamatiklerden 200 ile 500 TL banknotları çekmek mümkün olacak.

KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN ZOR BİR DÖNEM OLABİLİR

Eğer bu durum gerçekleşirse, bozuk paraya ihtiyaç duyan küçük işletmeler zor bir dönemle mücadele etmek zorunda kalabilir. Çünkü ATM'lerin sadece 200 TL banknot vermesi durumda küçük tutardaki banknotları ATM'lerden çekemeyen işletmeler para üstü verme gibi durumlarda zorluk yaşayabilir.