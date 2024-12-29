ATM'lerde yeni dönem. Artık bu işlemi rahatlıkla yapacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde yeni dönem. Artık bu işlemi rahatlıkla yapacaksınız

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sahte döviz krizinin ardından ATM'lerde 50 ve 100 dolarlık banknotların işlemleri durdurulmuştu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gerekli yazılım güncellemelerinin tamamlandığını ve döviz yatırma-çekme işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Aralık ayında yaşanan sahte döviz krizi, Türkiye'de finans sisteminde büyük bir güvenlik açığı yarattı.

Milyonlarca sahte 50 ve 100 dolarlık banknotun dolaşıma sokulması, Kapalıçarşı'da ticaretin yavaşlamasına ve birçok bankanın döviz işlemlerini durdurmasına neden oldu.

Özellikle eski tarihli dolarların sahte olup olmadığının para sayma makineleri ve ATM cihazları tarafından anlaşılamaması, güvenlik önlemlerini yükseltmeyi zorunlu hale getirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu süreçte döviz banknot sayma ve kontrol makinelerinde kapsamlı yazılım güncellemelerine gidildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen açıklamada, yurt dışından temin edilen cihazlarda gerekli iyileştirmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve artık bankaların 2009 öncesi basılan 50 ve 100 dolarlık banknotları da kabul ettiği ifade edildi.

TBB’nin gerçekleştirdiği açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yürütülen çalışmalar sonuçlanmış olup döviz yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlamıştır" dedi.

Sahte döviz krizinden sonra alınan bu önlemler, bankacılık sektöründe güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son Haberler
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
AVM’de karşılaştığı eski eşini bıçakladı
AVM’de karşılaştığı eski eşini bıçakladı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 ölü
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 ölü
ATM'lerde yeni dönem. Artık bu işlemi rahatlıkla yapacaksınız
ATM'lerde yeni dönem. Artık bu işlemi rahatlıkla yapacaksınız