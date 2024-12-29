ATM'lerde yeni dönem. Artık bu işlemi rahatlıkla yapacaksınız

Aralık ayında yaşanan sahte döviz krizi, Türkiye'de finans sisteminde büyük bir güvenlik açığı yarattı.

Milyonlarca sahte 50 ve 100 dolarlık banknotun dolaşıma sokulması, Kapalıçarşı'da ticaretin yavaşlamasına ve birçok bankanın döviz işlemlerini durdurmasına neden oldu.

Özellikle eski tarihli dolarların sahte olup olmadığının para sayma makineleri ve ATM cihazları tarafından anlaşılamaması, güvenlik önlemlerini yükseltmeyi zorunlu hale getirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu süreçte döviz banknot sayma ve kontrol makinelerinde kapsamlı yazılım güncellemelerine gidildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen açıklamada, yurt dışından temin edilen cihazlarda gerekli iyileştirmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve artık bankaların 2009 öncesi basılan 50 ve 100 dolarlık banknotları da kabul ettiği ifade edildi.

TBB’nin gerçekleştirdiği açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yürütülen çalışmalar sonuçlanmış olup döviz yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlamıştır" dedi.

Sahte döviz krizinden sonra alınan bu önlemler, bankacılık sektöründe güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.