ATM’lerde yeni dönem. Artık bu paralar çekilemeyecek

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle 5-10-20 TL gibi banknotlar artık vatandaşın ihtiyaçlarını gideremiyor. Durum böyle olunca bankalar konuyla ilgili yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Küçük banknotlarını kademe kademe ATM'lerden kaldıran bankaların ilerleyen zamanlarda tek banknot dönemine geçeceği öne sürülüyor.

VATANDAŞIN ATM'DEN ÇEKTİĞİ TUTAR DEĞİŞTİ

Piyasada küçük değerli para birimlerinin ihtiyaçlara cevap vermemesi sebebiyle vatandaşlar ATM'lere gittiğinde en yüksek tutar olan 200 TL'yi çekmeyi daha sık tercih ediyor. Hatta bazı bankalardan 10-20 TL gibi rakamları çekmek imkansız hale geldi.

Yakın bir zaman önce de 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

"SADECE 200 TL BANKNOTLAR OLACAK"

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bankaların 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotunu da ATM'lere koymamaya başladığını, bazı bankaların 100 TL'lik banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütttüğünü, yakın bir zamanda ATM'lerde sadece 200 TL banknotların olacağını söyledi.