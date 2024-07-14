ATM’lerde yeni dönem başladı. 37 yıl sonra bir ilk yaşandı

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ATM’lerde yeni dönem başladı. 37 yıl sonra bir ilk yaşandı

1987 tarihinden bu yana bir ilk yaşandı. Bankaların ATM'lerinde yeni dönem başladı. İşte tüm detaylar...

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