ATM'lerde yeni dönem. Limitler güncellendi

Vatandaşların yükselen nakit ihtiyacını göz önüne alan bankalar, ATM'lerden günlük çekilebilecek para tutarının iki katına yakın oranda yükseltti. Yeni uygulamayla birlikte müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek miktarda para çekimi gerçekleştirebilecek.

LİMİTLER BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Bugünkü düzenleme öncesinde bankaların günlük çekim limitleri genel olarak 7 bin 500 ve 10 bin lira olarak belirlenmişti. Limit artırma kararından sonra bu miktarlar 15 bin ve 20 bin liraya çıkarıldı.

Limitlerin yükselmesiyle beraber, ATM'lerde nakit bulunabilirliği de önem kazandı. Bankaların, düzenli olarak ATM'leri doldurması ve nakit akışını sağlaması gerekiyor.