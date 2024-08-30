ATM'lerde yeni dönem pazartesi itibarıyla başlıyor. Kart sahipleri dikkat

Yılın başında para çekme limitlerinde yapılan güncellemelerin ardından, enflasyonun hızla yükselmesiyle birlikte bankalar, yeni bir düzenlemeye daha ihtiyaç duydu.

Türkiye’deki enflasyon oranlarındaki artış, bankaların müşteri işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ATM hizmetlerinde önemli değişiklikler yapmasına yol açtı. Özellikle müşterilerin artan nakit taleplerini karşılamakta zorlanan bankalar, banka şubelerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için ATM'lerden yapılan günlük para çekim limitlerini yükseltti.

Birçok özel banka, günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında sabitlerken, Kurban Bayramı sonrasında QR kod ile yapılan işlemler için limitleri artırma kararı aldı. Ancak bu uygulama, beklenen düzeyde bir rahatlama sağlamadı ve günlük limitin üzerinde para çekmek isteyen müşterilerden alınan yüksek komisyonlar, Eylül ayı itibarıyla yeni bir düzenlemenin yapılmasını zorunlu kıldı.

2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basımını bir süre daha ertelemesi, bankaların 2 Eylül’den itibaren ATM para çekim limitlerini yeniden düzenlemesine neden olacak.

Bazı bankalar, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka şubelerinden çekilmesini kısıtlamayı planlarken, ATM'ler için yeni limitler uygulanacak. QR kodla yapılan işlemler için belirlenen limitlerin yaşlı müşteriler tarafından kolay kullanılamaması, bankaları kartla para çekme işlemlerinde değişiklik yapmaya itti.

Günümüzde birçok bankada günlük ücretsiz para çekme limiti 15 bin TL olarak uygulanmaya devam ederken, 10 bin TL sınırını kullanan bankaların bu rakamı Eylül ayı itibarıyla 15 bin TL’ye yükseltmesi bekleniyor. Özellikle emekli müşterilerin yaşadığı sıkıntıları azaltmayı hedefleyen bu düzenlemenin, ATM sorunlarına bir ölçüde çözüm getireceği öngörülüyor. Ancak ATM'lerde yaşanan en büyük sorunlardan biri, tek tip banknot kullanımının yaygınlaşması.

ATM'LER KÜÇÜK PARALARI KABUL ETMİYOR

Kur artışları sonrasında Türkiye’de en yüksek banknotun değeri yaklaşık 6 dolara kadar düşmüş olmasına rağmen, Merkez Bankası hâlâ 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle sokmadı. Bu durum, bankaların ATM’lerde önemli değişiklikler yapmasına neden oldu. Bankalar, ATM’lere sürekli para yetiştirmekte zorlanırken, çözümü tek tip banknot kullanımına geçmekte buldu.

Özel bankaların çoğu, ATM’lerde 10 ve 20 TL’lik banknotların kullanımını durdurdu ve bu bölümlere 200 TL’lik banknotlar yerleştirildi. Son zamanlarda, bazı bankalar 50 ve 100 TL’lik banknotları da ATM’lerden kaldırarak, yalnızca 200 TL’lik paraların çekilmesine olanak tanımaya başladı.