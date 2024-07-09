ATM'lerde yeni dönem. Tamamen yenilendi

1. Şifrenin 3 kez yanlış girilmesi: Kartınızın şifresini üç kez yanlış girmeniz durumunda, güvenlik nedeniyle ATM kartınız yutulabilir. Bu durum, çalıntı veya kayıp kartların kötü niyetli kişilerce kullanılmasının önüne geçilmesini sağlar.

2. Kartın borç nedeniyle iptal edilmesi: Bankanız tarafından kartınızın borç nedeniyle iptal edilmesi durumunda, ATM kartınız yutulabilir. Bu durumda kartınızın güvenliği ve kullanımı kontrol altına alınmış olur.

3. Kartın son kullanma tarihinin geçmesi: Son kullanma tarihi geçmiş bir kart ile işlem yapmaya çalışmanız durumunda, ATM kartınız yutulabilir. Bu, geçerliliğini yitirmiş kartların hatalı kullanımını önler.