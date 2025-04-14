ATM'lerde yeni dönem! Ücretsiz para çekme limitleri değişti

Türkiye'de görülen yüksek enflasyona rağmen yeni banknot basımın taleplerini reddeden ekonomi yönetimi, gün geçtikçe nakit kullanımının daha büyük bir sorun haline gelmesine neden oluyor.

Alışveriş işlemlerinin büyük bölümü kredi ve banka kartları üzerinden tamamlansa da, 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın kurbanlık alışverişi için nakit talebinde bulunması, bankacılık sektöründe hazırlıklara hız verilmesine neden oldu.

İş Bankası, Denizbank ve Akbank geçtiğimiz haftalarda ATM'lerden yapılacak ücretsiz para çekme limitlerinde değişikliğe giderken, güncellemelerin yakın zamanda tüm bankalar için geçerli olması bekleniyor.

ATM PARA ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Türkiye'nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası, uzun zamandır 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti. Bankanın internet sitesinde yer verilen bilgilendirme notunda "Segment ayrımı olmadan tüm müşterilerimiz kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası tutarlar için ücretli nakit çekim işlemi yapabiliyor.​" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bir başka özel banka olan DenizBank, rakip bankaların altında kalan 7 bin 500 TL'lik günlük ücretsiz para çekme sınırını 10 bin TL'ye yükseltti.



KOMİSYON ORANLARI REKOR SEVİYELERDE



Bankaların belirlediği limitler, çoğu zaman nakit ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli olmamakta. Belirlenen ATM limitinin üzerinde çekim işlemi yapmak isteyen kullanıcılar ise fahiş komisyon oranları ile karşılaşıyor.



Kamu bankaları arasında VakıfBank, günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlerken, Ziraat Bankası ve Halkbank ise ATM'den yapılacak işlemleri 10 bin TL ile sınırlı tutmakta. Özel bankaların yaptığı değişikliklerin ardından Halkbank ve Ziraat Bankasının da yakın zamanda ATM para çekme limitini 20 bin liraya yükseltmesi bekleniyor.

ATM PARA ÇEKME LİMİTLERİ NE KADAR?



Bankaların ATM'lerden yapılacak ücretsiz para çekme işlemleri için belirlediği günlük limitler şu şekilde:



Yapı Kredi: 10 bin TL



Akbank: 10 bin TL



Denizbank: 10 bin TL



Türkiye İş Bankası: 20 bin TL



Vakıfbank: 20 bin TL



Ziraat Bankası: 10 bin TL



Halkbank: 10 bin TL



Garanti BBVA: 10 bin TL



ING Bank: 10 bin TL



Fibabanka: 15 bin TL



Enpara: 10 bin TL