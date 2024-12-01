ATM'lerde yeni düzenleme. İşlem anında reddedilecek

Son günlerde hızla artan sahte dolar vakaları sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yurt dışında basıldığı öne sürülen sahte paraların İstanbul’da piyasaya sürüldüğüne dair şüpheler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Sahte para sebebiyle mağduriyetlerin artması, hem bankacılık sektörünü hem de yetkilileri hızlı önlemler almaya zorladı.

KAPSAMLI BİR GÜNCELLEME YAPILDI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu süreçte ATM’ler ve para sayma makineleri için kapsamlı bir güncelleme yapıldığını açıkladı.

TBB'nin açıklamasına göre, sahte dövizle mücadele kapsamında ATM’ler, para sayma cihazları ve sahte para kontrol sistemlerinde önemli iyileştirmeler yapılmaya başlandı.

Yapılan güncellemelerle, ATM'lerin sahte dolarları hızlıca tespit ederek kabul etmemesi sağlanacak.

İŞLEM REDDEDİLECEK

Uzman isimler bu teknolojik yeniliklerin ATM'lere entegre edilmesinin yaklaşık 7 ila 10 gün süreceğini ifade ediyor. Güncellemelerin tamamlanmasıyla beraber ATM’ler, sahte parayı anında tanıyabilecek ve işlemi reddedecek.

Bu sistem güncellemeleriyle hem dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi hem de vatandaşların maddi kayıplar yaşamaması amaçlanıyor. Bankacılık sektöründe başlatılan bu önlem, piyasada güvenliği artırmayı hedefliyor.