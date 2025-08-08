ATM'lerden yapılan işlemlerde limitler değişti

Bankalar, MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yayımladığı mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) alınan yeni kararları doğrultusunda ATM’ler üzerinden gerçekleştirilen para yatırma işlemlerine sınırlamalar getirdi.

Bankaların birçoğu, iç denetim birimlerinin ve Uyum Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda, ATM’lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma limitlerini düşürdüğünü açıkladı.



Ekonomim.com'un haberine göre, daha önce 250 bin olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL olarak uygulanmaya başlanıyor. Müşteriler, bankamatik kartları ile ATM üzerinden artık en fazla bu tutarda TL ya da döviz karşılığı para yatırabilecek.